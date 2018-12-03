«Это человек, который предал свою родину»: глава Балтфлота призвал моряков не голосовать за присвоение аэропорту имени Канта

Глава штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин обратился к морякам и их родственникам с призывом не голосовать за присвоение калининградскому аэропорту имени немецкого философа Иммануила Канта. Видео его выступления перед военнослужащими опубликовано на youtube-канале издания «Новый Калининград».

«Кант – это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет», — заявил Мухаметшин.

Он призвал моряков и их родственников голосовать за маршала Советского союза Александра Василевского. «Негоже, понимаете, аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо», — сказал он.

Когда начальник Балтийского флота выступал перед моряками и кто сделал видеозапись – неизвестно.

Голосование «Великие имена» завершилось 30 ноября в 23:59. Согласно информации на сайте, больше всего его участников (34%) проголосовали за присвоение аэропорту Калининграда имени императрицы Елизаветы Петровны. Помимо нее, Канта и Василевского в конкурсе также участвовал военначальник Иван Черняховский.

В конце ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник Канту, находящийся рядом со зданием Балтийского федерального университета, и осквернили и могилу философа у Кафедрального собора на острове Канта. До этого депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступил против названия калининградского аэропорта именем Канта, так как к нему с такой просьбой якобы обратились ветераны.