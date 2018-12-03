СМИ сообщили о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы Дербентского района Дагестана

Уголовное дело против экс-главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова прекратили, сообщают РИА «Дербент» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и «Черновик» без указания на источник.

По информации обоих СМИ, в правоохранительных органах признали право бывшего главы Дербентского района на реабилитацию и отменили меру процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности.

Следователи пришли к выводу о том, что уголовное дело в отношении Джелилова нужно прекратить, после изучения материалов, сообщает «Черновик». Причиной этому стало, пишет издание, то, что во время предварительного следствия не был установлен состав преступления в виде умысла, совершенного подозреваемым.

«Черновик» утверждает, что Джелилову отменили домашний арест и признали его право на возмещение ущерба в связи с уголовным преследованием.

Напомним, в марте Джелилова задержали и отправили под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Его заподозрили в нанесении государству ущерба на общую сумму около 2,2 миллиона рублей.