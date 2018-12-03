Рейтинг самых оплачиваемых видеоблогеров на YouTube по версии Forbes возглавил семилетний мальчик
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube, его возглавил семилетний Райан из США, заработавший 22 миллиона долларов в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.
У видеоблога Райна под названием «Ryan ToysReview» более 17,3 миллиона подписчиков. На его канале выложены видео с реакцией мальчика на новые игрушки.
На втором месте в рейтинге находится американский актер и видеоблогер Джейк Пол, который за тот же период заработал 21,5 миллиона долларов, у его канала почти 17,6 миллиона подписчиков. Третье место заняли авторы видеоблога DudePerfect с более чем 36,8 миллиона подписчиков, заработавшие 20 миллионов долларов и рассказывающие о различных трюках.
Авторы рейтинга отметили, что плата за агентов, менеджеров и адвокатов при подсчете доходов видеоблогеров не вычитается. Оценки прибыли основаны на данных ресурсов «Captiv8», «SocialBlade» и «Pollstar», а также на интервью с представителями отрасли.
Предыдущий рейтинг Forbes возглавил английский геймер Дэниэл Мидлтон, заработавший c помощью видеоблога 16,5 миллионов долларов. В нынешнем рейтинге он занял четвертое место с доходом в 18,5 миллионов долларов.