«Союз» с новым экипажем на борту успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с новым экипажем на борту пристыковался к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), сообщается в твиттере госкорпорации «Роскосмос».

#СоюзМС11: ЕСТЬ КАСАНИЕ! 🚀



Корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Олег, @Astro_DavidS и @AstroAnnimal! pic.twitter.com/i3oNLWZPJ2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 3, 2018

ТАСС отмечает, что стыковка произошла в 20:33 по московскому времени. «Союз» доставил к станции членов длительной экспедиции космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко и астронавтов NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. На станции уже находятся Сергей Прокопьев из Роскосмоса, Серена Ауньон из NASA и Александер Герст из Европейского космического агентства.

Причаливание произошло в автоматическом режиме, стыковка производилась по «короткой» шестичасовой схеме. Планируется, что экипаж будет находиться на орбите 194 дня, в течение которых он выполнит 48 научных экспериментов и другие работы.

Напомним, «Союз МС-11» с экипажем из трех человек стартовал к Международной космической станции с космодрома «Байконур» 3 декабря в 14:31 по московскому времени.

Предыдущий запуск новых членов экипажа на МКС произошел 11 октября и закончился аварией. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг эвакуировались в аварийной капсуле, они не пострадали.

В «Роскосмосе» заявили, что авария произошла из-за нештатной работы датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждали, что к этому привело непреднамеренное повреждение деталей первой ступени ракеты при сборке на космодроме «Байконур».