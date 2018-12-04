Хорватский футболист Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду «Золотой мяч», которая присуждается лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football. Церемония награждения прошла в Париже.

📷 DIAPO SPÉCIAL #BallonDor



De Hugo Lloris à Luka Modric, découvrez le classement complet du Ballon d'Or France Football en images : https://t.co/apDlp41GqP. pic.twitter.com/io0Vyzy807 — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

С 2008 года «Золотой мяч» получали нападающий «Барселоны» Лионель Месси либо футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду. Престижная награда переходила от одного игрока к другому.

В этом году Модрич набрал 753 очка от голосовавших, второе место занял Роналду с 476 очками. Третье место получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (414 очков). Затем идет игрок «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, Месси стал лишь пятым, не попав в тройку лидеров впервые с 2006 года.

В 2018 году Модрич выиграл в составе «Реала» Лигу чемпионов УЕФА и вместе со сборной Хорватии завоевал серебряные медали Чемпионата мира в России. Его признали лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).