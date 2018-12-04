Сенаторы-демократы выступили против выхода США из договора о РСМД. Они назвали этот шаг «политическим подарком» для России

Сенаторы от Демократической партии Марк Уорнер, Джек Рид и Боб Менендес выступили против выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на их письмо, направленное в администрацию президента Дональда Трампа.

По словам демократов, выход США из договора о РСМД станет «политическим и геостратегическим подарком для России», который позволит ей расширить производство и развертывание ракет.

«Выход из договора отвлекает внимание от нарушений и злонамеренного поведения России и вместо этого показывает, будто Соединенные Штаты готовы отказаться от выполнения обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы», — говорится в письме к Трампу.

Ранее президент США заявил о намерении выйти из договора о РСМД, поскольку российская сторона «нарушала его в течение многих лет». В Министерстве иностранных дел России заявили о принятии ответных мер, если США предпримут такой шаг. Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщал, что Россия внесет в ООН проект резолюции за сохранение договора.

Договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.