Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя в Крыму. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Причины его отставки не указываются.

Бабин работал представителем президента Украины в Крыму с 2017 года. Как пишет УНИАН, он был назначен на этот пост вместо Натальи Попович, которую активисты гражданской инициативы «Общественного совета по вопросам Крыма» обвиняли в бездействии.

Увольнение произошло спустя чуть больше недели после того, как российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После этого инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение на 30 дней в приграничных областях. Украинские власти запретили въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет.

24 задержанных украинских военных в настоящее время находятся под арестом. Им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК).