В России могут разрешить класть в пиво меньше солода и больше сахара

В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента безопасности алкогольной продукции.

Согласно документу, в пиве может увеличиться содержание сахара с 2% до 5%. Новый регламент также позволит заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 50% солода вместо 20%.

Газета пишет, что проект одобрен коллегий Евразийской экономической комиссии и будет рассмотрен 5 декабря. В случае принятия регламента он станет обязательным не только для России, но и для других членов Евразийского экономического союза: Киргизии, Казахстана, Беларуси и Армении.

В российском Минфине, как пишет издание, изменения восприняли как попытку снизить качество пива. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, новый документ позволит транснациональным пивоваренным компаниям сэкономить на производстве. Сами пивовары изменения в регламенте с этим не связывают.

Ранее Роскачество предъявило претензии к пяти брендам пива («Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара») из 40, в них выявили отклонение по азоту. В организации связали это с пониженным количеством сырья и с его низким качеством.