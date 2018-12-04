Украина заявила о подготовке иска в суд ООН из-за конфликта с Россией в Керченском проливе

Украина готовит иск к России в Международный суд ООН из-за задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Прежде всего, мы должны вернуть домой наших ребят, наших героев. И я как президент и вся моя команда будем делать все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее », — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Порошенко добавил, что арестованные, согласно Женевской конвенции, являются военнопленными, поскольку «были захвачены в результате акта агрессии». В связи с этим, по его словам, украинцев не может судить «преступный российский суд».

Президент Украины добавил, что Россия не предоставила информацию о местонахождении и здоровье арестованных моряков по немедленному требованию Европейского суда по правам человека.

25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После этого инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение на 30 дней в приграничных областях. Украинские власти запретили въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет.

24 задержанным украинским военным предъявили обвинения в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК). Трое раненных моряков находятся в московском СИЗО «Матросская тишина», остальные — в СИЗО «Лефортово».