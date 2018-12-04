Против жителя Камчатки возбудили уголовное дело за организацию собраний «Свидетелей Иеговы»

Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Его заподозрили в организации деятельности «Свидетелей Иеговы», запрещенной и признанной в России экстремистской (ч. 1 ст. 282.2 УК).

По версии следствия, мужчина проводил собрания не менее двух раз в неделю, организовывал религиозные богослужения и просмотры запрещенных видеоматериалов, распространял экстремистскую литературу и обучал жителей постулатам «Свидетелей Иеговы».

Как сообщается на сайте СК, ранее в доме подозреваемого и в месте сбора сторонников организации прошли обыски. У мужчины изъяли предметы, доказывающие его причастность к вменяемому преступлению, сообщает ведомство.

Весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».