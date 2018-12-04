«Роскосмос» рассказал об информационной атаке для создания образа «пожирающей федеральные деньги» компании

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке, чтобы лишить госкорпорацию финансовой поддержки и создать образ компании, «пожирающей федеральные деньги». Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Владимир Устименко.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. “Роскосмос” пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по финансовым нарушениям — 1700. По его словам, в 2017 году было выявлено 151 нарушение в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 млрд рублей.

Позднее Генеральная прокуратура возбудила 16 уголовных дел, еще 44 материала передала в следственные органы. Устименко добавил, что проверки на всех предприятиях, начиная с ракетно-космической корпорации «Энергия», начнутся в 2019 году.