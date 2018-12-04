«Левада-центр»: у «Единой России» практически сравнялось число сторонников и противников

Количество россиян, одобряющих работу «Единой России», равняется 47%, при этом число противников — 44%, подсчитали социологи «Левада-центра».

Эксперты выяснили, что в Москве одобряют работу партии лишь 37% респондентов, а оценивают негативно — 55%. В сельской местности, наоборот, сторонников оказалось около 52%, а противников — 40%.

В качестве причин, по которым «Единая Россия» проиграла на прошедших выборах в некоторых регионах, опрошенные называли общее ухудшение ситуации в стране, а также низкую оценку работы государственной власти и самой партии.

«Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у «Единой России» рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти», — объяснил гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков газете «Ведомости».

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко считает, что данные результаты показывают важность для избирателей личности главы региона, а принадлежность к партии «уходит на второй план». По мнению Ревенко, партия уже прошла нижнюю точку своего рейтинга.

Напомним, в октябре этого года, по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг партии «Единая Россия» опустился с 2008 года до самого низкого уровня. По подсчетам социологов, с начала 2018 года он упал почти на 20% и составил 31%.