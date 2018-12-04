СМИ: правительство Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо после протестов «Желтых жилетов»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 4 декабря объявит мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом сообщили агентство AFP и газета Le Figaro со ссылкой на источники.

На какое время будет введен мораторий, издания не уточняют. Ожидается, что Филипп объявит об этом в своем выступлении перед Национальным собранием.

О необходимости заморозки цен для ведения переговоров ранее говорил новый лидер правящей партии «Вперед, Республика!» (LaREM) Станислас Герини в эфире телеканала RTL: «Пришло время для переговоров, мы вводим заморозку» (цитата по Le Figaro). Он также отметил, что беспорядки, проходившие в Париже 1 декабря, не должны повториться.

Напомним, против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства» по всей Франции выступают члены движения «Желтые жилеты».

Так, с 1 января цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. В связи с этим по всей стране начались акции протеста.

1 декабря во Франции прошла очередная волна выступлений против повышения цен на топливо. В Париже во время акции задержали более 400 человек, в результате столкновений пострадали более 130 человек, 23 из которых являются сотрудниками правопорядка.

По данным источников AFP, накануне скончалась 80-летняя женщина после операции в Марселе, находившаяся в своей квартире и получившая ранение осколками гранаты со слезоточивым газом во время протестов 1 декабря. Это уже как минимум четвертая жертва, о которой известно с 17 ноября, когда «жилеты» впервые вышли на улицы.