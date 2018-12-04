Госдума приняла закон Яровой по защите детей от колумбайн-сообществ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект вице-спикера нижней палаты Ирины Яровой о внесудебной блокировке колумбайн-сообществ в соцсетях, пропагандирующих насилие, следует из электронной базы законопроектов России.

Согласно инициативе Яровой, этот закон даст правоохранительным органам «механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия».

В тексте документа также идет речь о «незамедлительной» передаче информации Роскомнадзором в полицию «для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности». Сроки для принятия мер предлагают сократить с трех суток до одного дня.

Напомним, что в законопроекте идет речь о призывах к нападениям, вдохновленных трагедией в американской школе «Колумбайн»: в 1999 году два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство, в результате были убиты 13 и ранены 26 человек. Сами стрелявшие совершили самоубийство.

С начала года в городах России было несколько нападений школьников на учителей и других учеников, однако об атаке в «Колумбайн» вновь вспомнили после событий в Керченском политехническом колледже. 17 октября студент колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв самодельного устройства В результате инцидента погибли 21 человек, более 40 получили ранения, сам Росляков покончил с собой.