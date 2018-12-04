В Счетной палате назвали убыточным для государства хранение конфиската в 2017 году
Расходы на хранение конфискованного имущества за 2017 год были больше, чем доход, полученный от его продажи, следует из заключения Счетной палаты.
Так расходы на хранение конфиската составили 222 млн рублей, а доход — 180 млн рублей (разница в 44 млн рублей). За первое полугодие 2018 года эти цифра равнялись 62 млн и 64 млн рублей соответственно.
Эффективно распоряжаться тем, что конфисковали, не получается из-за недостаточного нормативного регулирования. «Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение», — сказал аудитор Максим Рохмистров.
Аудиторы также пришли к выводу, что в Росимуществе ведут учет в информационной системе в ненадлежащей форме, а сама система не интегрирована с Федеральной таможенной службой, Федеральной службой судебных приставов, Росрыболовством, прокуратурами и Федеральной службы безопасности.
«Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения», — считают в регуляторе.
Более того, у Счетной палаты вызвала сомнение достоверность оценки некоторого конфискованного имущества. В качестве примера приводится случай в Новосибирске, когда сначала часы известных брендов оценили в 136 тысяч рублей, а потом в 1,3 млн рублей.
«На уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. Однако нормативно эти понятия не определены, не установлены требования к их проведению и оформлению результатов. В итоге обязательное уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности в ряде случаев заменяется переработкой», — заявил Рохмистров
В пресс-служба Росимущества РБК пояснили, что такие объемы доходов и расходы возникли из-за того, что часть продукции Росимуществу законодательно предписано отправлять на уничтожение, а у многих товаров нет разрешительных документов. При этом до 2017 года изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение.