Режиссер Эдуард Бояков стал худруком МХАТа. Его заместителем назначили Захара Прилепина

Министерство культуры назначило режиссера Эдуарда Боякова новым художественным руководителем МХАТа имени Горького. Для возглавлявшей его более 30 лет актрисы Татьяны Дорониной ввели должность президента театра, говорится на сайте министерства.

Его заместителем по литературной части назначили писателя Захара Прилепина, а по творческой работе — заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться»,

— сказал на встрече с сотрудниками театра министр культуры Владимир Мединский.

Режиссер Эдуард Бояков основал московский театр «Практика» и руководил им с 2005 по 2013 годы, он также ранее был гендиректором театральной премии и фестиваля «Золотая маска».