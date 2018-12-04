Депутаты Госдумы обсудят запреты концертов музыкантов с Птахой и Ромой Жиганом

Ряд депутатов Госдумы 6 декабря примут участие в круглом столе с участием рэперов, посвященном отмене концертов некоторых рэп-исполнителей в регионах, сообщила «Новой» председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Со стороны депутатов прийти на круглый стол согласились единороссы Анатолий Выборный, Артем Туров, Наталья Кувшинова, а также представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Среди музыкантов, которых организаторы круглого стола хотели бы видеть, рэперы Хаски, Ганвест, Элджей, Матранг и Jah Khalib — их отметили в анонсе мероприятия в инстаграме, объяснила Воропаева. Она добавила, что целенаправленно музыкантам приглашения не рассылались — информация о мероприятии «находится в сети Интернет и мы будем рады видеть всех желающих».

Хаски отказался от комментариев, PR-директор Элджея Влад Козлов сообщил, что они «подумают» над предложением, а директор Jah Khalib Кирилл Фельдман сказал, что в подобных мероприятиях рэпер «участия не принимает».

Пока что со стороны рэперов участие подтвердили рэперы Птаха, ST и Рома Жиган. На вопрос, хотят ли организаторы представить и сторону музыкантов, пострадавших от запретов, Воропаева сказала, что они планируют «рассмотреть проблему шире» и «понять причины запретов».

«Молодые люди крайне возмущены происходящим, и многие не разбираются в сути событий, они начинают мыслить клише, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура. Мы хотим разобраться, чтобы дать молодежи понять, что если кого-то задерживают, наверняка в этом есть возможное правонарушение или преступление», — рассказала она РИА Новости.

Напомним, в последнее время после давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок были сорваны концерты рэперов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После этого Хаски решил зачитать рэп на крыше автомобиля, после чего его задержали. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и отказе пройти медосвидетельствование и арестовали на 12 суток, однако 26 ноября это решение отменили.

1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK: полицейские объяснили их задержание необходимостью провести проверку на наркотики. Их отпустили из отделения через три часа, и музыкантам удалось провести презентацию альбома — правда в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

Ранее музыканты также рассказывали о давлении силовиков в Нижнем Новгороде и Казани — в каждом городе им пришлось сменить по три площадки из-за поступавшим организаторам угроз. Их концерт в Воронеже, назначенный на 6 декабря, также пришлось отменить — в этот день в клубе решила провести проверку МЧС. До этого музыканты отменили концерт в Перми за несколько часов до его начала, а организатора мероприятия задержали и доставили в отделение.