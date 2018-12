Координатора «Открытой России» в Екатеринбурге вызвали в прокуратуру из-за скайп-конференции с Ходорковским

Прокуратура Екатеринбурга пригласила местного координатора «Открытой России» Максима Верников дать объяснения по поводу его участия в скайп-сессии с основателем движения Михаилом Ходорковским. Об этом Верников рассказал в своем фейсбуке.

Координатор уточнил, что прокуратура также завела дело по статье 20.33 КоАП РФ, в рамках которого его вызывают. Сама скайп-конференция состоялась 25 октября в отеле Екатеринбург-Центральный, во время нее Ходорковский отвечал на вопросы от активистов.

«Сейчас с Юлей Федотовой и Правозащитой Открытки решаем, пойдем ли вообще туда и будем ли вообще как-то реагировать на их телодвижения», — заявил Верников.

Это уже третий раз, когда Верникова вызывают в прокуратуру по статье 20.33 КоАП РФ. Первый случай был в декабре 2017 года спустя месяц после учреждения отделения «Открытой России» в Екатеринбурге. Второй раз координатора движения вызвали в прокуратуру в августе 2018 года, тогда решался вопрос о возбуждении дела по подозрению в участии в нежелательной организации.

Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, которые были связаны с Михаилом Ходорковским: зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия» (OR Otkrytaya Rossia), Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia), «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, Inc) в США. При этом российское движение «Открытой России» запрещать в России не стали, однако сайт медиа-проекта «Открытая Россия» внесли в реестр запрещенных.