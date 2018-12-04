Тверских чиновников свозили в Москву на литургию патриарха. Для поездки выделили отдельную электричку «Ласточка»

Правительство Тверской области отправило почти 200 региональных чиновников и депутатов в Москву на божественную литургию патриарха Кирилла. Для этого им заказали отдельный скоростной поезд «Ласточка», пишет «Коммерсант».

Литургия, которая состоялась 4 декабря, была посвящена 700-летию подвига князя Михаила Тверского. Предполагалось, что она пройдет в Твери, но к этому времени там не успели восстановить Спасо-Преображенский собор, основанный князем.

В итоге на литургию на «Ласточке» поехали заместители губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей и другие. При этом сам губернатор Игорь Руденя поехал в Москву отдельно на служебном автомобиле.

Поездка, как пишет «Ъ», была включена в официальный план работы чиновников, отказаться от нее было нельзя, вне зависимости от вероисповедания.

«Ради поездки тверских чиновников была отменена утренняя клинская электричка до Москвы. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами. В пресс-службе правительства Тверской области не смогли оперативно объяснить, с чем связана столь крупная и представительная делегация»,— пишет «Коммерсант».

Как заявил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, поездку чиновников профинансировали из внебюджетных денег — ее оплатили спонсоры, имена которых чиновник назвать затруднился.

«Выезд на литургию – духовная составляющая большого духовного праздника. Была отдельная электричка, которая целиком была загружена нашей делегацией. Триста человек <…> Сейчас все совершенно другие люди — вдохновленные, с хорошим настроением. И в какой-то степени это сплачивает, потому что задача общая»,— объяснил он.