Мединский выступил за введение квот для американских фильмов

В России необходимо ввести квоты на прокат фильмов, снятых в США, уверен министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщил Интерфакс.

«Я, как Катон, который после каждого выступления говорил, что "Карфаген должен быть разрушен", повторяю, что меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда», — заявил Мединский.

Он также привел данные, по которым фильм «Фантастически твари» в некоторые дни ноября занимал в прокате более 70%. «Меня возмущает, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?!», — объяснил министр.

Мединский упомянул, что в некоторых странах Запада существуют меры об ограничении показа одного фильма в течение дня. Их отсутствие в России, по мысли министра, лишает российское кино возможности «дойти до зрителя».

Напомним, до этого о введении квот для американского кино заявлял режиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров. Однако, по его мысли, освободившееся время нужно перераспределить между другими иностранными фильмами.