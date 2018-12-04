Премьер Франции объявил мораторий на повышение налогов на топливо после протестов «Желтых жилетов»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, сообщают Associated Press и Euronews в твиттере.

Предложенные Филиппом меры предполагают, что повышение т.н. углеродного налога отложат на полгода, а тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев также отложат введеине новых методов для технического контроля автомобилей.

Французский премьер объявил о проведении по всей стране консультаций с 15 декабря по 1 марта по идее президента Макрона: «Чтобы снизить налоги, нужно сократить расходы». Консультации, как заявил Макрон во вторник, 27 ноября, нужны для обсуждения новой экономической и социальной модели».

«Эти меры должны вернуть спокойствие в нашу страну <..> Решения должны быть разными в больших городах и сельской местности. Давайте обсуждать их и адаптировать под наши реалии. Мы соберем представителей разных общественных организаций — многие уже выразили свою готовность», — приводит слова Филиппа Le Monde.

Премьер призвал участников протестов «желтых жилетов» в законном порядке заявить о проведении митингов в ближайшую субботу, 8 декабря. В это время стало известно о том, что запланированный на субботу в Париже футбольный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» отменен по требованию префектуры полиции, в целях безопасности.

Накануне глава МВД Кристоф Кастанер попросил участников «Марша за климат», тоже намеченного на ближайшую субботу, отказаться от его проведения.

Напомним, члены движения «Желтые жилеты», которые с 17 ноября провели в стране несколько масштабных акций, настаивают на необходимости полной отмены ожидающегося роста налогов на топливо и экологического сбора.

Ожидалось, что с 1 января цены на бензин во Франции должны были вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. Активисты отмечали, что в течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

1 декабря во Франции прошла очередная волна выступлений против повышения цен на топливо. В Париже во время акции задержали более 400 человек, в результате столкновений пострадали более 130 человек, 23 из которых являются сотрудниками правопорядка.