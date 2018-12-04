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Володин поручил разработать поправки для упрощенного получения гражданства для украинцев

Общество

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Депутаты в ближайшее время должны разработать такие поправки в законодательство, чтобы украинцы могли получать российское гражданство по упрощенной процедуре, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», — поручил спикер Госдумы.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что в его комитете уже предлагали подобные меры: например, разрешить украинцам не отказываться от гражданства Украины и при этом получать российский паспорт.

Ранее президент России Владимир Путин во время саммита G20 сказал, что страна пойдет по пути либерализации в отношении Украины по вопросу получения гражданства, несмотря на запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, Украина ввела ограничения на въезд для россиян после того, как российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Теги:
mp, госдума, гражданство, украина, россия
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