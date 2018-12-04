Володин поручил разработать поправки для упрощенного получения гражданства для украинцев

Депутаты в ближайшее время должны разработать такие поправки в законодательство, чтобы украинцы могли получать российское гражданство по упрощенной процедуре, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», — поручил спикер Госдумы.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что в его комитете уже предлагали подобные меры: например, разрешить украинцам не отказываться от гражданства Украины и при этом получать российский паспорт.

Ранее президент России Владимир Путин во время саммита G20 сказал, что страна пойдет по пути либерализации в отношении Украины по вопросу получения гражданства, несмотря на запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, Украина ввела ограничения на въезд для россиян после того, как российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.