Кубанская полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Управление МВД по Краснодарскому краю не нашло состава преступления в действиях рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски), устроившего импровизированный концерт на крыше автомобиля, и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат артиста Алексей Аванесян.

Напомним, суд Краснодара 22 ноября арестовал Хаски на 12 суток из-за того, что артист зачитал рэп на крыше автомобиля перед фанатами после очередного сорванного концерта. В МВД по Краснодарскому краю тогда заявили, что помимо уже составленных административных протоколов на рэпера могут завести уголовное дело, так как владелица автомобиля, на который забрался артист, написала в полицию заявление о повреждении лобового стекла и крыши иномарки (ч. 1 ст.167 УК).

26 ноября в Москве состоялся концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку музыканта, на котором выступили Баста, Оксимирон и Noize MC. В тот же день суд отменил административный арест рэпера, а хозяйка поврежденного автомобиля вскоре заявила, что намерена забрать заявление из полиции.