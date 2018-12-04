IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает AFP.

IAAF cчитает, что Россия в очередной раз не выполнила все необходимые требования для возвращения членства, в частности, не возместила IAAF расходы и не обеспечила доступ к пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступить под российским флагом на чемпионате Европы в феврале 2019 года.

Напомним, членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Эти санкции не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом. Летом 2016 года российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпийских играх: к соревнованиям тогда допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину.