Правозащитники потребовали у СК и Генпрокуратуры расследовать пытки во владимирских колониях. Заключенному отрезали язык

В исправительных колониях Владимирской области заключенному Давиду Мдиванишвили отрезали язык, а после заставляли совершить самоубийство. Это утверждает президент «Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян в обращении в Генпрокуратуру и Следственный комитет, с которым ознакомились «Дождь» и РБК.

РБК утверждает, что пытки происходили в тюрьме №2 Владимирской области (Владимирский централ), куда заключенного этапировали из архангельской ИК-16. По данным «Дождя», увечья обнаружили раньше, во владимирской ИК-7, а во Владимирском централе Мдиванишвили отказались принять по состоянию здоровья и отправили в психиатрическое отделение больницы при ИК-3.

В ИК-7 Владимирской области к мужчине пришел нанятый семьей адвокат, который обнаружил, что тот «лишился языка, который был отрезан (как рассказали «Дождю» его родственники, примерно на пять сантиметров), а также ряда зубов. Затем ему было предложено либо совершить самоубийство, либо не сообщать никому о совершенном в отношении него преступлении», — говорится в обращении. Навестивший Мдиванишвили в ИК-7 адвокат также заявлял, что «над ним проводились сексуального характера пытки».

Напомним, ранее Кайфаджян рассказывал о пытках во владимирской тюрьме №2 (Владимирский централ), после чего региональный СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

В августе некоторые заключенные «Владимирского централа» объявляли голодовку, а в октябре трое бывших заключенных этой тюрьмы рассказали телеканалу «Дождь» о пытках и избиениях, которые устраивали сотрудники колонии. В частности бывшие осужденные —Вячеслав Калашников, Артур Акопян (отсидел 15 лет по статье 228 УК), Дашкын Агаев (отсидел пять лет по статье 162 УК) — утверждали, что в первый день, когда они попадали в тюрьму, их избивали сотрудники колонии в масках.