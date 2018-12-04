Всемирный банк: Россия не успеет ускорить экономический рост в поставленный Путиным срок

Экономика России сможет вырасти до среднемирового уровня (темп роста не менее 3% в год) только к 2028 году в том случае, если в стране будут реализованы полномасштабные реформы, говорится в докладе Всемирного банка.

Во Всемирном банке утверждают, что если реформы не будут реализованы, то темп роста не превысит 2,5% в год. При этом рост ВВП России, согласно базовому сценарию организации, до 2023 года должен замедлиться до 1,3%, и только потом начать постепенно восстанавливаться, так как должен произойти приток рабочей силы.

«Неблагоприятные факторы связаны с возможным расширением санкций и сохранением повышенного уровня геополитической напряженности, что ведет к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос», — утверждают авторы доклада.

По их мнению, ближайшие 10 лет доминировать будут факторы, которые будут негативно влиять на российскую экономику, а изменение цен на нефть будет оказывать лишь краткосрочное воздействие.

Среди драйверов российской экономики во Всемирном банке называют повышение пенсионного возраста, увеличение количества мигрантов, рост инвестиций с 23% до 34% и увеличение факторной производительности (труд, капитал, технологический прогресс, инфраструктура, качество рыночных и регулятивных институтов) на 1 процентный пункт.

Во Всемирном банке отмечают, что в России можно сократить бедность в два раза к 2024 году. Это возможно в том случае, если ВВП будет расти ежегодно на 4,4% или при росте ВВП 1,5% и перераспределении социальной помощи и трансферов: консолидировать программы поддержки бедных в единую программу с повышенным пособиями, проверить нуждаемость в тех программах, где сейчас этого не делается, а также значительно увеличить детские пособия для многодетных и неполных семей.

Напомним, требование увеличить рост ВВП выше мировых показателей к 2024 году содержалось в «майских указах» президента России Владимира Путина. Согласно планам Минэкономразвития, при базовом сценарии рост ВВП должен достигнуть 3% уже к 2021 году, а при консервативном — к 2023 году, поскольку к 2024 году должны быть реализованы масштабное строительство по развитию магистральной инфраструктуры на 6 трлн рублей, пенсионная реформа и так далее.

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика, судя по темпам роста, будто попала в «серьезную застойную яму». Кудрин напомнил, что общий потенциал роста даже в «успешные годы» составлял всего 1,6–1,8%. «А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% – ниже официального прогноза», – заявил глава Счетной палаты.

А эксперты агентства Bloomberg пришли к выводу, что разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, а рост ВВП замедлился на 6% начиная с ведения первых санкций в 2014 году.