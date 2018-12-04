Московская мэрия подняла цены на парковку в центре города

Мэрия Москвы поднимет часовую стоимость парковки в центре Москвы с 15 декабря: на самых загруженных улицах она подорожает до 380 рублей и станет платной по воскресеньям, а время бесплатной парковки сократится с 15 до 5 минут. Об этом ТАСС сообщили в департаменте транспорта.

Подобные меры введут на «1,9% улиц города»: это затронет районы возле Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной и Романова переулка. В нерабочее время (т.е. до 8 утра и после 21 часа) будет дейтвовать тариф в 200 рублей.

Минимальная стоимость парковки в центре, на улицах между Садовым и Бульварным кольцами, составит 80 рублей в час. Парковка с дифференцированным тарифом (50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час) будет действовать на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

В связи с повышением цен месячный абонемент на парковку в пределах Третьего транспортного кольца подорожает до 37 000 рублей, а на территории от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК — до 30,3 тысяч.

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что при изменении цен на парковки руководствовались выводами экспертов РЭУ имени Плеханова. В ноябре они опубликовали свое исследование, в котором предложили поднять часовую плату за парковку в самых востребованных местах центра Москвы до 500 рублей. Они также писали о «злоупотреблениях 15-минутным бесплатным периодом» водителями легковых автомобилей, которые «тем самым занимают места, которыми не могут воспользоваться даже те, кто готов заплатить».