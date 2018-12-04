Ангела Меркель возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Канцлер Германии стала лидером списка самых влиятельных женщин 2018 года по версии Forbes, такую позицию она занимает восьмой год подряд.

На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьем месте — глава МВФ Кристин Лагард. В список также вошли королева Великобритании Елизавета II (23 место), дочь президента США Иванка Трамп (24 место), президент Литвы Даля Грибаускайте (62 место) и глава Эстонии Керсти Кальюлайд (76 место).

В списке Forbes также оказалась одна россиянка — председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 49 место и обогнала певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, но уступила Анне Винтур, главному редактору журнала Vogue.

В прошлом году помимо Нибиуллиной в списке была главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, однако в этом году ее не включили в этот рейтинг. Симоньян тогда внесли туда впервые, на это она отреагировала так: «Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники».

Из списка в этом году также исключили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, постоянного представителя США при ООН Никки Хейли и главу МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

В мае 2018 года журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире, первую строчку занял лидер Китая Си Цзиньпин, а вторую президент России Владимир Путин. До этого он возглавлял этот список четыре раза. На третьем месте оказался президент США Дональд Трамп.

В десятку попали канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.