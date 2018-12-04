Центробанк предложил разрешать приостановку ипотечных выплат при потере работы

Центробанк предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплату по ипотеке «в сложных жизненных ситуациях», как например потеря работы. Такую позицию высказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, передает РИА Новости.

В то же время в пресс-службе ЦБ агентству рассказали, что сейчас регулятор разрабатывает законопроект, который позволит снижать ежемесячный платеж не менее чем наполовину на срок до шести месяцев. Пользоваться возможностью можно будет раз в 5-7 лет. Сейчас законопроект находится «на стадии обсуждения с рынком».

По слова Швецова, специалисты пришли к такому решению, изучив статистику, согласно которой россияне от 30 до 35 стали чаще менять работу «в силу семейных обстоятельств» и зачастую не по собственному желанию.

«Для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — заявил Швецов на круглом столе в Совете Федерации.