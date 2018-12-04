Минобороны выделит более 537 млн рублей «Первому каналу» за трансляции военно-морского парада

Министерство обороны России выделит из резервного фонда правительства более 537 млн рублей «Первому каналу» на компенсацию расходов на трансляции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Организация информационного освещения мероприятия способствовала патриотическому воспитанию граждан Российской федерации и повышению престижа Военно-морского флота», — отмечается в документе.

В 2017 году парад длился 1 час 19 минут, а в 2018 году — 1 час 9 минут. По подсчетам «Открытых медиа», которые обратили внимание на документ, телеканал получит около 2 млн рублей за минуту трансляции.

По словам источника издания, близкого к телекомпании, государственные структуры оплачивают расходы на телевизионные трансляции впервые. Собеседник издания отметил, что парад Победы на Красной площади «Первый канал» показывает за свой счет.

В ноябре «Коммерсант» писал, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст может попросить у правительства субсидии для стабилизации финансового положения в размере 6,5 млрд рублей в 2018-2021 годах и 5 млрд рублей — в 2022-2025 годах.

Среди причин убыточности канала эксперты называли падение телесмотрения, ужесточение конкуренции со стороны тематических каналов, «текущую экономическую ситуацию в стране», а также нехватку субсидий на выполнение каналом своей «общественно-политической миссии».

«Первый канал» на 51% принадлежит государству, 29% компании владеют структуры «Национальной медиагруппы», а остальными 20% — компании бизнесмена Романа Абрамовича.