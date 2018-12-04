Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово назовут в честь Пушкина и Ломоносова

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена писателя Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова соответственно. Об этом сообщается на сайте проекта «Великие имена России».

Решение по аэропорту Внуково пока ожидается. В голосовании лидировал советский инженер-конструктор Сергей Королев.

В Омске аэропорт назовут в честь ученого-инженера Дмитрия Карбышева, в Красноярске — певца Дмитрия Хворостовского, в Калининграде — императрицы Елизаветы Петровны, в Симферополе — художника Ивана Айвазовского, в Воронеже — императора Петра Первого, в Магадане — поэта Владимира Высоцкого.

Для выбора имени аэропортов в Санкт-Петербурге, Нижневартовске и Архангельске состоится второй тур.

Финальное голосование в конкурсе «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся россиян 47 аэропортам завершилось 30 ноября. В нем приняли участие 5 миллионов человек, причем наибольшая активность пришлась на последние сутки.

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