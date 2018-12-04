В Петербурге активисту движения «Время» назначили 100 часов работ за акцию «Исчезающая Конституция»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил 100 часов обязательных работ (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) участнику молодежного движения «Время» Тимуру Расулову за акцию «Исчезающая Конституция», сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города.
После заседания Расулова задержали судебные приставы. В телеграм-канале движения говорится, что из суда его доставили в первый отдел полиции. Позднее активисты сообщили, что его отпустили без составления протокола.
На Сенатской площади появилась картина «Исчезающая Конституция Российской Федерации»— Движение Время (@ydmvremya) October 10, 2018
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Фото @pixsl_markov pic.twitter.com/fHTxa34hdO
10 октября активист разместил на Сенатской площади картину «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Она пародирует картину уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая наполовину самоуничтожилась под действием шредера на лондонском аукционе Sothebyʼs после торгов.
Позднее Расулов разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию акции с подписью: «Механизм исчезновения и попрания главного Закона страны был запущен много лет назад. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам власти. От Конституции практически ничего не осталось…».