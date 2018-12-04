В Петербурге активисту движения «Время» назначили 100 часов работ за акцию «Исчезающая Конституция»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил 100 часов обязательных работ (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) участнику молодежного движения «Время» Тимуру Расулову за акцию «Исчезающая Конституция», сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города.

После заседания Расулова задержали судебные приставы. В телеграм-канале движения говорится, что из суда его доставили в первый отдел полиции. Позднее активисты сообщили, что его отпустили без составления протокола.

10 октября активист разместил на Сенатской площади картину «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Она пародирует картину уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая наполовину самоуничтожилась под действием шредера на лондонском аукционе Sothebyʼs после торгов.

Позднее Расулов разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию акции с подписью: «Механизм исчезновения и попрания главного Закона страны был запущен много лет назад. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам власти. От Конституции практически ничего не осталось…».