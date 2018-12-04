НАТО обвинило Россию в нарушении договора о РСМД. США пригрозили приостановить свои обязательства через 60 дней

Члены НАТО поддержали позицию США о том, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает The Washington Post.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению договора через 60 дней, то США приостановят свои обязательства по соглашению.

В течение этого времени США пообещали не производить, не испытывать и не размещать системы вооружения, подпадащие под договор о РСМД.

Замперд комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия передала американской стороне документы, которые подтверждают соблюдение соглашения. По его мнению, обвинения членов НАТО не обоснованы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД, поскольку российская сторона «нарушала его в течение многих лет».

При этом сенаторы-демократы выступили против выхода США из соглашения. Они заявили, что это станет «политическим и геостратегическим подарком для России», который позволит ей расширить производство и развертывание ракет.

В Министерстве иностранных дел России заявили о принятии ответных мер, если США предпримут такой шаг. Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщал, что Россия внесет в ООН проект резолюции за сохранение договора.

Договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.