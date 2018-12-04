Напавшего на учеников в школе в Улан-Удэ подростка признали невменяемым

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении одного из учеников о нападении в школе в Улан-Удэ.

Как сообщается на сайте ведомства, подростка признали невменяемым.

Его дело квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 119 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством). Оно передано в суд.

19 января учащийся школы, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учителя и учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. По версии следствия, у него было двое несовершеннолетних пособников.

Незадолго до этого в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек.