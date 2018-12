В нижегородское управление ФАС пожаловались на рекламу концертов Хаски, Монеточки, Элджея и Face

В управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Нижегородской области пожаловались на рекламу концертов музыкальных групп и исполнителей в клубе Milo Concert Hall.

Среди них — «Хлеб», Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, «Animal Джаз», Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, «Пошлая Молли», Хаски и ATL.

На экспертном совете участники заседания посчитали, что тексты их песен противоречат требованиям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение 18+, чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли», — рассказал замглавы УФАС Сергей Смирнов.

Он напомнил, что за несоблюдение закона будет предусмотрена административная ответственность.

В последнее время усилилось давление правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок, на которых планировались выступления ряда исполнителей. Концерты Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона», запланированные на октябрь-декабрь, были сорваны.

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После того как он решил зачитать рэп на крыше автомобиля, его задержали, обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток, однако потом это решение отменили.

1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK: полицейские объяснили свои действия проверкой на наркотики. Позднее музыкантов отпустили из отделения, и им удалось провести презентацию альбома — правда, в присутствии силовиков. 4 декабря в Саратове полицейские пропускали людей на концерт, фотографируя их паспорта.