Российского керлингиста Крушельницкого дисквалифицировали на 4 года за употребление допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В документе, размещенном на официальном сайте суда, отмечается, что дисквалификация наложена с 12 февраля 2018 года.

Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали, которую они завоевали в дабл-миксте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В пробе «Б» керлингиста нашли следы мельдония. После лишения россиян этой награды бронзу получили спортсмены из Норвегии.

Вначале Крушельницкий заявил, что никогда не употреблял допинг, однако признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил». Позднее он решил признаться в употреблении допинга.

Спортсмен согласился на досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга, которая предлагала дисквалифицировать его на два года. Однако Всемирное антидопинговое агентство настояло на четырехлетнем сроке.