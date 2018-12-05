Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для экс-советника Трампа Майкла Флинна

Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США Роберт Мюллер рекомендовал не приговаривать бывшего советника президента Дональда Трампа к тюремному заключению по делу о даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), говорится в документах суда.

Мюллер посоветовал судье выбрать наказание, не предполагающее лишения свободы, поскольку оно в случае Флинна «является подходящим и оправданным». Спецпрокурор объяснил это тем, что сотрудничество Флинна со следствием было «существенным».

В документе отмечается, что всего его допрашивали 19 раз и помимо «российского вмешательства» Флинн помог следствию показаниями еще по двум делам (их подробности неизвестны).

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Напомним, в США ведут расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Бывший советник президента США по национальной безопасности (пробывший на этом посту 24 дня) Майкл Флинн — один из основных фигурантов расследования.

Его задержали в декабре прошлого года, и он признался, что дал ложные показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По версии следствия, Флинн скрыл, что в декабре 2016 года через российского посла в США Сергея Кисляка просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции».

Федеральный суд округа Колумбия вынесет приговор по его делу 18 декабря: хотя законодательство предусматривает наказание до полугода лишения свободы, Associated Press ожидает, что его приговорят к условному сроку.