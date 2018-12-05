«Коммерсант»: Россия отказалась от поставки ракетного комплекса Азербайджану

Россия отказалась от поставки Азербайджану берегового ракетного комплекса «Бал-Э» из-за возможных рисков для кораблей Каспийской флотилии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Хотя стороны уже подтверждали свою готовность, против окончательного подписания договора выступило российское Минобороны, посчитавшее поставки «нецелесообразными»: военные обнаружили, что даже экспортная модификация ракеты может нести потенциальную угрозу российским кораблям.

Другой собеседник издания называет еще одну причину: в последние годы головка самонаведения ракет для комплекса «Бал-Э» (типа Х-35) была модернизирована, и теперь они могут поражать и наземные цели. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — объяснил он.

Азербайджан начал переговоры о закупке берегового ракетного комплекса «Бал-Э» в 2014 году и планировал закупить как минимум один дивизион.

Сейчас комплексы «Бал» есть на вооружении у армий России и Вьетнама. Ранее предполагалось, что первым покупателем экспортной модификации комплекса «Бал-Э» станет Ливия, однако из-за гражданской войны в стране Россия ввела эмбарго на военные поставке. Тогда производитель комплексов, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), оценила объем упущенной выгоды в 300 миллионов евро.