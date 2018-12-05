Прокуратура проверит гендиректора «Аэрофлота» после лишения Мити Алешковского бонусных миль

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК) после отстранения основателя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского и его жены от бонусной программы компании за критику в ее адрес, пишут РБК и «Коммерсант».

С подобным требованием в прокуратуру ранее обратились представители Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». В своем обращении они утверждали, что Алешковский не допускал высказываний в неприличной форме, а «оценочное мнение не может являться основанием для преследования».

Юрист Центра антикоррупционной политики Алексей Карнаухов также добавлял, что «Аэрофлот» не является частной компанией, а «Верховный суд РФ объяснял, что публичные должностные лица должны сдержанно воспринимать критику».

В полученном «Яблоком» ответе указывается, что «для проведения проверки и принятия мер реагирования при наличии оснований» заявление было перенаправлено Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, которая осуществляет надзор за компанией «Аэрофлот». Генпрокуратура в свою очередь будет контролировать исполнение поручения, отмечается в документе.

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Напомним, о том, что его лишили платинового статуса в бонусной программе «Аэрофлота» из-за «негативной публикации о компании», Митя Алешковский рассказал 19 ноября. Позже он добавил, что в компании также понизили уровень карты, выданной его жене.

«Аэрофлот» не указывал, за какую именно публикацию его лишили привилегий, однако Алешковский предположил, что это касается его твита от 16 ноября: он опубликовал фото приказа о запрете сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться смартфонами на рабочем месте и сопроводил его комментарием «Савельев (прим. — гендиректор компании Виталий Савельев) окончательно головой поехал».

После извинений Алешковского Савельев заявил, что того лишили бонусов заслуженно: «Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать», – сказал он.