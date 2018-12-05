Заседание по делу «Седьмой студии» перенесли после госпитализации Алексея Малобродского

Алексей Малобродский у Мещанского районного суда. 25 октября 2018 года. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Заседание по делу «Седьмой студии» в Мещанском районном суде перенесли на 10 декабря после госпитализации Алексея Малобродского с гипертоническим кризом, сообщает корреспондент из зала суда.

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская сообщила на заседании, что накануне около 16 часов его доставили в кардиоцентр имени Мясникова. Его состояние врачи оценивают как тяжелое и рассматривают возможность переведения его в реанимацию.

Малобродского ранее в ходе процесса уже неоднократно госпитализировали: так, на заседании 10 мая у него случился инфаркт и его доставили в ГКБ №20. После этого Следственный комитет решил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде без постановления суда из-за его проблем со здоровьем — в отличие от остальных фигурантов дела «Седьмой студии» он единственный находился под арестом.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признает своей вины.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.

Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. В данный момент гособвинение представляет письменные доказательства: изучено почти 40 томов из более 250. На предыдущем заседании адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила об исчезновении из материалов дела 200 страниц, ранее защита уже говорила о подделке ряда доказательств.