Депутаты Госдумы собрали подписи для обжалования пенсионной реформы в Конституционном суде

Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» подписали обращение в Конституционный суд, в котором попросили проверить пенсионную реформу на соответствие Конституции, сообщает «Коммерсант».

Авторы документа настаивают, что ст. 4 и 7 закона о пенсионной реформе расходятся с пунктом 2 статьи 55 Конституции, запрещающим принимать законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан.

Обращение в КС инициировала КПРФ, однако своих мандатов им для этого не хватало: для того, чтобы направить запрос, необходимы подписи 90 депутатов, тогда как у партии в седьмом созыве всего 43 места. Помощи от «Справедливой России» с ее 23 депутатами в Думе также было бы недостаточно. В связи с этим им пришлось обратиться к ЛДПР (39 мандатов) — объединение с ними позволило бы им набрать 105 подписей.

Представители партий дают разное объснение тому, почему ЛДПР присоединилась с задержкой: в партии это связали с задержкой в получении документов от КПРФ, а коммунисты в свою очередь назвали их «буржуазной партией, периодически подыгрывающей интересам правящей верхушки».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.