Объединительный собор УПЦ назначили на 15 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор Украинской православной церкви (УПЦ) состоится 15 декабря, передает «Громадское».

«Вселенский патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви — ред.) и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии», — сказал Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве.

На Объединительном соборе руководители непризнанных украинских православных церквей должны принять решение об объединении и выборе нового предстоятеля, которому Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее украинский новостной ресурс «Вести» и издание «Апостроф» со ссылкой на подготовленный Константинополем проект устава новой церкви сообщили, что руководить независимой украинской церковью будет митрополит Киевский, а не патриарх, что будет делать его ниже по уровню, чем, например, патриарх Кирилл. По всем серьезным вопросам архиерейскому собору УПЦ также нужно будет обращаться к Вселенскому патриарху, говорится в уставе.

Напомним, сейчас поместные украинские православные церкви ведут с Константинопольским патриархатом переговоры о представлении им томоса об автокефалии (независимости). В рамках этого процесса в ноябре Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве.