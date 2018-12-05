Госдеп США призвал Россию освободить украинских моряков

Россия должна отпустить украинских моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе. С таким заявлением выступил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на брифинге 4 декабря.

«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», — заявил представитель Госдепа.

Кроме того, во время брифинга прозвучал призыв к странам Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению Госдепа, чем больше газа Россия будет поставлять в обход Украины, тем сложнее будет сдерживать «российскую военную агрессию».

Эти высказывание уже прокомментировал член Совета Федерации Олег Морозов. Он считает, что Вашингтон старается использовать любой повод для «продвижения своих стратегических целей», в том числе, чтобы «оттащить» Европу от проекта «Северный поток-2».

«Не случайно этот высокопоставленный чиновник Госдепа прямо проговаривается, что наказывать нас будут (и европейцев косвенно) через торпедирование этого проекта», — заключил Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине. Американский лидер объяснил свое решение тем, что украинские матросы и корабли не вернулись на Украину после инцидента в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матроса. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. Позднее власти Украины запретили на 30 суток въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.