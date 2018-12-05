Власти Чечни выделят 51 млн рублей на год уборки во «дворце Кадырова»

Правительство Чечни в 2019 году выделит из регионального бюджета 51,2 млн рублей на обслуживание рабочей резиденции главы республики Рамзана Кадырова в Грозном. Это следует из карточки на сайте госзакупок, на которую обратили внимание «Открытые медиа».

Согласно приложенному описанию работ, от исполнителя потребуется как ежедневно убираться внутри, так и поддерживать чистоту фасадов 4-этажного здания площадью около 64 тыс. кв. м, а также вывозить мусор. Там также отмечается, что уборщики (пол не указывается) не должны быть старше 40 лет. Итоги аукциона подведут 17 декабря.

Летом власти республики выделяли на уход за парком у резиденции Кадырова в 26 гектаров около 34 млн рублей, тогда как на благоустройство территорий у правительственных зданий Чеченской республики потратили меньше — около 28,9 млн рублей.

Резиденция Кадырова в Грозном была сдана в 2012 году и расположилась у реки Сунжи на улицах муфтия Хизира Кишиева и Рубежная. Тогда на ее годовое обслуживание были выделены 36 млн рублей, а еще 48 млн ушли на благоустройство территорий.