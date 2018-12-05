Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Сенатор Валентина Петренко. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Представитель Хакасии в Совете Федерации Валентина Петренко покинула свой пост, а на ее место назначили Валерия Усатюка. Об этом сообщил Интерфакс.

«Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Петренко проработала в верхней палате парламента 17 лет. Сегодня был ее последний рабочий день в качестве сенатора, поэтому она попрощалась с коллегами и поздравила их с наступающими праздниками. В ответ коллеги подарили ей праздничную елку.

Ранее депутаты парламента Хакасии не стали продлевать полномочия другого сенатора Евгения Серебренникова. Он сложил с себя полномочия после избрания нового созыва парламента республики, и новые депутаты не проголосовали за его кандидатуру. При этом нового делегата в Совет Федерации еще не выбрали.

Напомним, Петренко была сенатором при губернаторе главы Хакасии Викторе Зимине. Однако в первом туре выборов, прошедших 9 сентября, проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.

До начала второго тура Зимин снял свою кандидатуру, в результате ко второму туру остался единственный кандидат Коновалов. После подсчета 100% бюллетеней второго тура за него проголосовали 101 405 избирателей (57,57%), против — 72 498 избирателей (41,16%).