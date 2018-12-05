«Яндекс» официально представил свой первый смартфон

Компания «Яндекс» на официальной презентации 5 декабря представила свой первый смартфон —«Яндекс.Телефон». Он поступит в продажу уже 6 декабря.

Смарфон «Яндекса» с экраном 5,65 дюймов и ударопрочным стеклом работает на операционной системе Android. Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, основной камерой с разрешением 16+5 Мп и фронтальной — 5 Мп, а также обладает 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти.

Одной из особенностей смартфона будет встроенный голосовой помощник «Алиса», который сможет работать в фоновом режиме, пока пользователь использует другие приложения.

«Яндекс.Телефон» будет стоить 17990 рублей.