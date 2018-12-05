Следствие прекратило уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора. Его обвиняли в крупной растрате

Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Сергей Седаков.

«Постановление о прекращении дела было вынесено на днях. Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чем не виновен», — заявил Седаков.

Теперь Ампелонский имеет право на реабилитацию. По словам адвоката, также прекращено уголовное преследование еще нескольких фигурантов дела.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года. Фигурантами дела, помимо Ампелонского, стали более десяти человек, в том числе начальник правового управления ведомства Борис Едидин, гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева и ее советник Александр Весельчаков. По версии следствия, с 2012 по 2017 годы они заключали фиктивные трудовые договоры, а затем перечисляли фиктивные зарплаты на карты, оформленные на подставных лиц.

Изначально фигуранты обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), но позже это обвинение было переквалифицировано на растрату (ч.4 ст.160 УК РФ). Всем фигурантам дела вменялась растрата 20 млн рублей.

С момента задержания Ампелонский находится под домашним арестом, однако 26 сентября Следственный комитет отпустил его под подписку о невыезде, после чего пресс-секретарь Роскомнадзора вернулся на работу.