Футболистам Мамаеву и Кокорину продлили арест на два месяца

Тверской районный суд продлил срок содержания в СИЗО на два месяца до 8 февраля 2019 года футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве, сообщило РИА Новости.

Аналогичное решение судья вынес в отношении брата Кокорина — Кирилла, а также знакомого футболиста Александра Протасовицкого.

Защитники просили суд заменить всем меру пресечения на более мягкую или отпустить под залог. Прокурор утверждал, что обвиняемые могут скрыться или оказать влияние на свидетелей.

Напомним, 8 октября футболисты избили 33-летнего Виктора Соловьева, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, за то, что он сделал им замечание, когда они пинали его машину. В результате врачи диагностировали у водителя ведущей черепно-мозговую травму.

После этого футболисты напали в кафе на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «Научного автомоторного института» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина. Адвокат Пака утверждал, что футболисты «издевались» над чиновником «по национальному признаку».

Спустя 10 дней Мамаеву и Кокорину предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей о побоях (ст. 116 УК) и одного преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве (ст. 213 УК).

Мамаева, футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла арестовали 11 октября, на следующий день был арестован еще один фигурант дела — их друг Александр Протасовицкий.