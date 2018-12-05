Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Братислава выслала российского дипломата, так как его заподозрили в шпионской деятельности против Словакии и НАТО. Об этом сообщили Reuters и местное издание «Правда» со ссылкой на премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал Пеллегрини. По его словам, дипломат работал в аппарате военного атташе посольства.

Пеллегрини уточнил, что информацию о шпионаже получил от военной разведки. Премьер-министр добавил, что с Россией сложились «стандартные отношения», и Братислава будет неукоснительно выполнять свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Представитель посольства России в Словакии заявил РИА Новости, что в посольстве изучают эту информацию. В посольстве Словакии в Москве отказались от комментариев, переадресовав все вопросы в МИД страны. Отметим, что страна не высылала российских дипломатов в марте, после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Ранее о раскрытии еще одного человека, которого подозревают в шпионаже в пользу России, заявили в Австрии. Расследование австрийской контрразведки установило, что некий бывший полковник за мог передать России секретные данные о военно-воздушных силах, артиллерийских системах страны и миграционном кризисе, а также подробные досье на австрийских военачальников.

Как уточняла Kronen Zeitung, его сотрудничество с Главным управлением Генштаба ВВС России длилось более 20 лет, и за это время он получил около 300 тысяч евро. Сам мужчина отвергает все обвинения против себя.