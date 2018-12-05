Кандидатом в мэры Махачкалы стал глава управы Басманного района Москвы

Руководителя Басманной управы Москвы Саламана Дадаева выбрали в качестве кандидата в мэры Махачкалы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу республики Владимира Васильева.

«На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми», — сказал Васильев. Он описал Дадаева, как «молодого» и «энергичного» человека, которого «с трудом отдал» мэр Москвы Сергей Собянин.

Дадаев родился в 1972 году. Он окончил Дагестанский государственный университет, после которого работал юристом в разных организациях. В 2004 году перешел на должность ведущего специалиста-юриста управы района Метрогородок в Москве. Он также был замглавы управы района Сокольники и Хорошево-Мневники. С 2017 года руководит управой Басманного района.

Напомним, предыдущего мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали 8 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий при проведении муниципального аукциона на выполнение дорожно-строительных работ (ч. 2 ст. 286 УК). Гасанов уже признал вину и заявил о готовности со следствием.

Свои полномочия он выполнял с 22 января 2018 года. До этого мэром города был Муса Мусаев, которого приговорили к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий при выделении земельных участков.